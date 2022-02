Giovedì 3 febbraio la cerimonia di giuramento di Mattarella (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – Giovedì 3 febbraio si terrà la cerimonia di giuramento di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato da Capo dello Stato. Il giuramento del Presidente della Repubblica avviene davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Sono altresì presenti i delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il nuovo Presidente all’ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell’atrio è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA –si terrà ladidi Sergioper il suo secondo mandato da Capo dello Stato. Ildel Presidente della Repubblica avviene davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Sono altresì presenti i delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il nuovo Presidente all’ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell’atrio è ...

Advertising

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - Coninews : Sarà il National Aquatics Centre ad ospitare i primi atleti #ItaliaTeam in gara a #Beijing2022. ???? Giovedì 3 febbr… - morelli_rinaldo : Giovedì 10 febbraio, ore 21.15, la Notte dei Campioni. Passeremo una serata insieme raccontando la cavalcata del Mi… - kompagno : RT @Luca_Mercalli: Giovedì 10 febbraio sarò a MORI (TN) per parlare di clima e ambiente. Appuntamento alle 20.30 presso l'Auditorium comuna… - Lamebo2 : RT @UITORINO: ??SAVE THE DATE?? Giovedì 3 febbraio 2022 gli #ITS si confrontano in un webinar per mettere in luce le competenze del Lavoro 4.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì febbraio Sanremo 2022: scaletta della prima serata in Pdf. L'ordine di uscita di cantanti e ospiti Ulteriore annuncio: giovedì, in occasione dei trent'anni della strage di Capaci, sarà Roberto ... La scaletta dei cantanti dell'1 febbraio Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - 'Domenica' Yuman - ...

Campobasso, lavori di rimozione della gru in via Roma ... Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Luigi Greco, è stato stabilito che dalle ore 7.00 di mercoledì 2 febbraio alle ore 24.00 di giovedì 3 febbraio e comunque fino a ultimazione dei lavori, ...

Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi giovedì martedì 1 febbraio MilanoToday.it Ulteriore annuncio:, in occasione dei trent'anni della strage di Capaci, sarà Roberto ... La scaletta dei cantanti dell'1Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - 'Domenica' Yuman - ...... Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Luigi Greco, è stato stabilito che dalle ore 7.00 di mercoledì 2alle ore 24.00 die comunque fino a ultimazione dei lavori, ...