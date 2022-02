Foggia | maxi-operazione contro il narcotraffico | decine di arresti e perquisizioni tra San Severo e Manfredonia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Misure cautelari esono in corso nelno e in altre regioni da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale dicoordinati dalla locale procura. Nell’, denominata ‘Macchia Bianca‘, sono impegnati più di 100 militari, supportati dai Reparti Specializzati dell’Arma. Le indagini svolte dalle Compagnie di Sanhanno in particolare permesso di individuare due gruppi criminali nei cui confronti sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per sequestro di persona, detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi da sparo. Sono diverselein corso nelle aree sensibili di San ...

operazione nel Foggiano. Misure cautelari e perquisizioni sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale dicoordinati dalla locale procura. Nell'operazione sono impegnati ...

Maxi operazione nel Foggiano. Misure cautelari e perquisizioni sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia coordinati dalla locale procura. Nell'operazione ...