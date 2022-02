È morto Maurizio Zamparini | presidente del calcio supermercato

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 febbraio 2022) La mattina del 22 luglio 2002 un torpedone pieno di professionisti delpartì da Pergine Valsugana, in Trentino, per raggiungere Longarone, nelle Alpi bellunesi. Non si trattava di una trasferta estiva qualunque, una partitella contro i dilettanti, ma del Vajont per le speranze sportive di due città: Venezia e Mestre, da solo quindici anni fuse nel pallone. Dall’altro lato della medaglia, un altro popolo poteva cominciare a sognare: il Palermo, allora in ritiro ai piedi del monte Toc, destinazione del pullman partito con a bordo Pippo Maniero, Arturo di Napoli, Igor Budan, Mario Santana, Generoso Rossi, Fabio Bilica, Kewullay Conteh, Stefano Morrone, Antonio Marasco, Francesco Modesto, una manciata di giovani promesse, l’allenatore Ezio Glerean e il direttore sportivo Rino Foschi. Artefice di un blitz tanto inaudito quanto sconcertante fu ...