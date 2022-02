Drusilla Foer pronta per Sanremo, su Pillon commenta: “Per certe persone un’interpretazione è meno comprensibile” (Di martedì 1 febbraio 2022) Drusilla Foer è un’artista che sta riscuotendo un’importante successo sia sul web che sui palcoscenici dei teatri che ricomincerà a calcare con il tour Eleganzissima dal 9 febbraio. Ora è invece pronta ad affiancare Amadeus alla conduzione del festival di Sanremo durante la terza serata, annuncio fatto dallo stesso direttore artistico e a seguito del quale non sono mancate frecciatine mandate dal senatore Pillon, alle quali Drusilla ha risposto con tutto un altro tipo di eleganza. Drusilla Foer, da Gianluca Gori a Sanremo 2022 Si racconta emozionantissima Drusilla Foer in procinto di affrontare uno dei palchi più importati del panorama artistico italiano, quello di Sanremo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è un’artista che sta riscuotendo un’importante successo sia sul web che sui palcoscenici dei teatri che ricomincerà a calcare con il tour Eleganzissima dal 9 febbraio. Ora è invecead affiancare Amadeus alla conduzione del festival didurante la terza serata, annuncio fatto dallo stesso direttore artistico e a seguito del quale non sono mancate frecciatine mandate dal senatore, alle qualiha risposto con tutto un altro tipo di eleganza., da Gianluca Gori a2022 Si racconta emozionantissimain procinto di affrontare uno dei palchi più importati del panorama artistico italiano, quello di. ...

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - Corriere : «So di essere un personaggio poco tranquillizzante. Ho avuto a che fare coi diritti Lgbtq, con la meritocrazia per… - PDUmorista : Mi stavo chiedendo una cosa tra me e me. Ma se dietro a Drusilla Foer c'è l'attore Gianluca Gori, come si chiama qu… - franco_sala : Ottimo articolo oggi sul #Corriere della bravissima giornalista e amica @CandidaMorvillo . Sicuramente da leggere.… - AntoineLeonzi : RT @Raiofficialnews: ?? #Sanremo2022, il nuovo promo con le co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, @Drusilla_Foer, @ChiaraGiannetta,… -