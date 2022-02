Dis-guido Quel pranzo fra Di Maio e Belloni

(Di martedì 1 febbraio 2022) Resa dei conti o armistizio? Luigi Dirompe il silenzio a tre giorni dalla rielezione di Sergio Mattarella. Una foto postata su Facebook dal ministro degli Esteri lo immortala insieme ad Elisabetta, ambasciatrice alla guida del Dis che venerdì scorso sembrava vicina a una candidatura per il Quirinale. “Una professionista straordinaria, con immenso attaccamento alle istituzioni”. Così la definisce Di, che si dice legato allada “una profonda stima e una grande amicizia” e riporta le parole della diplomatica ai vertici dell’intelligence italiana: “Con il ministro Dic’è un’amicizia sempre più solida, è sempre leale”. Il, di cui ha dato notizia Il Foglio, è andato in scena da “Luciano Cucina Italiana”, ristorante nel centro di Roma. Un incontro per ...

