Da Roma: 'Sarri infuriato con la Lazio, solito colpo in extremis' (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Messaggero - Maurizio Sarri infuriato con la Lazio: solo un colpo alla fine della sessione di mercato invernale. Il quotidiano si sofferma sulla situazione attuale della Lazio, a quanto pare Maurizio Sarri sarebbe infuriato con la dirigenza poiché alla fine della sessione, del mercato invernale, i biancocelesti ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Messaggero - Mauriziocon la: solo unalla fine della sessione di mercato invernale. Il quotidiano si sofferma sulla situazione attuale della, a quanto pare Mauriziosarebbecon la dirigenza poiché alla fine della sessione, del mercato invernale, i biancocelesti ...

Advertising

MarcosPalermo : @bimbodimou @Lore_QX Diciamo che Sarri non avrebbe dovuto dire attraverso il suo fidato amichetto unto ai 4 venti c… - sscalcionapoli1 : Da Roma: “Sarri furioso con la Lazio per il mercato” - zazoomblog : Da Roma: “Sarri infuriato con la Lazio solito colpo in extremis” - #Roma: #“Sarri #infuriato #Lazio - tuttonapoli : Da Roma: 'Sarri furioso con la Lazio per il mercato' - 45acpjoe : RT @chris_feds: Ha comunque vinto più trofei della Roma negli ultimi 14 anni. #Cabral #lotito #tare #Calciomercato #Sarri #lazio #sslazio… -