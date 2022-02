Covid, calano le terapie intensive e i ricoveri. Ma i decessi (427) sono ancora troppi (Di martedì 1 febbraio 2022) sono 133.142 i nuovi casi di coronavirus e 427 i morti in 24 ore. Questi i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi. sono 1.246.987 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 10,6%. calano i pazienti in ospedale e nelle terapie intensive Cala il numero di pazienti in terapia intensiva con coronavirus che sono 35 in meno di ieri per un totale di 1.549 pazienti e calano i ricoverati con sintomi (-40). Il totale dei pazienti nei reparti Covid è quindi di 19.873. Ad oggi in Italia sono 2.476.514 i positivi al Covid-19, 116.092 in meno di ieri al netto dei guariti. LEGGI ANCHE Covid, finalmente c'è ottimismo. Sileri: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022)133.142 i nuovi casi di coronavirus e 427 i morti in 24 ore. Questi i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi.1.246.987 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 10,6%.i pazienti in ospedale e nelleCala il numero di pazienti in terapia intensiva con coronavirus che35 in meno di ieri per un totale di 1.549 pazienti ei ricoverati con sintomi (-40). Il totale dei pazienti nei repartiè quindi di 19.873. Ad oggi in Italia2.476.514 i positivi al-19, 116.092 in meno di ieri al netto dei guariti. LEGGI ANCHE, finalmente c'è ottimismo. Sileri: ...

