“Con Giucas e non solo” GF Vip | Sonia Bruganelli smaschera Nathaly Caldonazzo | “Ho visto tutto”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Puntata rovente quella di ieri del GF Vip conche è tornata ad attaccare pesantemente. Con l’ex stella del Bagaglino i rapporti non sono mai stati morbidi ma stavolta sembra aver passato il segno. All’interno dell’edizione in corso infattinon ha fatto sconti a nessuno, forsea Soleil Sorge, arrivando a discutere in maniera molto animata anche con Adriana Volpe con la quale i rapporti sembrano essere oggi a un punto morto. A dare ala possibilità di attaccareè stato il battibecco che quest’ultima ha avuto conCasella mai così furioso dopo le frasi della showgirl. In particolare, stanca delle continue nomination ricevute da ...

Advertising

Massimi57418362 : @Katy56928024 Allora si dovrebbe votare Manila che si fa fuori subito in una finale come già si doveva fare con giu… - annae4964 : RT @Livvy02814703: Io capisco che Sole abbia sfinito tutti con questa storia dell'amicizia artistica, ma premiare l'altro membro del teatri… - Livvy02814703 : Io capisco che Sole abbia sfinito tutti con questa storia dell'amicizia artistica, ma premiare l'altro membro del t… - Camilla_Curt : @SpuntaVerde @irinac11 @GrandeFratello Al limite era lei a volere solo una storia fisica con Nicola, lui voleva una… - ArdolinoPina : RT @rainbow20202020: Lulù parlando di Manuel con Giucas: la speranza di vederlo a San Valentino, i loro progetti futuri, i ti amo a raffica… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Giucas

'A me sembra assurdo che una persona comedopo 4 mesi debba giustificarsiuna Nathalie. Lei distrugge in un attimo per costruire ci vuole tanto. A me sembra che tu abbia un rapporto...... Jessica " nomination palese " ha nominato Lulù ;" nomiantion palese " ha nominato Katia ; ... perchè Mediaset preferisce non scontrarsiil Festival Di Sanremo) nel corso della quarantesima ...Dopo la puntata in diretta del Gf Vip, Barù ha espresso tutto il suo disappunto nella casa, confrontandosi con Giucas Casella. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha digerito che Delia Duran ...Giucas Casella tra Delia e Soleil La favola di Miriana e l’amore “occupato”. Nella puntata di ieri sera si è fatta notare la ex “Non è la Rai” Miriana Trevisan. La show girl dimenticata dallo star ...