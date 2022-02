Charlène Wittstock sfigurata da un intervento di chirurgia estetica? (Di martedì 1 febbraio 2022) L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per questo sarebbe sparita. Ma intanto a corte c'è chi si approfitta della sua assenza… Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per questo sarebbe sparita. Ma intanto a corte c'è chi si approfitta della sua assenza…

Advertising

FilippoCarmigna : Jacques e Gabriella di Monaco, l’abbraccio alla festa di Santa Devota è commovente: mamma Charlene Wittstock manca… - tempoweb : #Charlene di #Monaco non vede la luce in fondo al tunnel: irriconoscibile, perde chili e ha difficoltà a mangiare… - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.S. Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, è la… - Laura_in_cucina : Charlene #Wittstock, compleanno con mistero: era attesa a #Monaco, ma accanto ad Alberto (e Jacques e Gabriella) c’… - VanityFairIt : La principessa di Monaco compie oggi 44 anni ma festeggia ancora da sola, chiusa nella clinica di riabilitazione sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Wittstock Charlene Wittstock, l'ultima rivelazione choc sul suo ricovero - ESCLUSIVO 'Charlene Wittstock si è rifatta e ha avuto gravi sofferenze fisiche', dice il chirurgo estetico ...- NON SI MOSTRA PERCHÉ È SFIGURATA - È passato quasi un anno da quando è scoppiato il 'caso Charlène'.

Charlene di Monaco non tornerà a casa nelle prossime settimane: gli aggiornamenti ufficiali Poiché si trova ancora in una struttura di cura fuori Monaco, infatti, quest'anno la Wittstock non ha potuto partecipare ai tradizionali celebrazioni in onore di Santa Devota. La moglie del principe ...

'Charlenesi è rifatta e ha avuto gravi sofferenze fisiche', dice il chirurgo estetico ...- NON SI MOSTRA PERCHÉ È SFIGURATA - È passato quasi un anno da quando è scoppiato il 'caso'.Poiché si trova ancora in una struttura di cura fuori Monaco, infatti, quest'anno lanon ha potuto partecipare ai tradizionali celebrazioni in onore di Santa Devota. La moglie del principe ...