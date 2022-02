Campania, tasso di positività al 13,28%. È boom di decessi: 63 vittime (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 13.857 i nuovi positivi in Campania su 104.335 tamponi processati (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 2.741; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 13.857 i nuovi positivi insu 104.335 tamponi processati (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 2.741; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** Covid: in #Campania sempre più morti, si alza il tasso del contagio ** - robertopontillo : In #Italia oggi: 57.715 nuovi contagi, 349 decessi oggi 339.855 tamponi in meno rispetto a ieri con un tasso di p… - lattuga99 : @robertopontillo Buon pomeriggio; oggi 339.855 tamponi in meno rispetto a ieri con un tasso di positività del 12,1%… - zazoomblog : Campania calano tasso di positività e ricoveri in area medica: ma ci sono 51 morti - #Campania #calano #tasso… - tvoggi : CORONAVIRUS, CONTINUA A CALARE IL TASSO D’INCIDENZA IN CAMPANIA Malgrado i test effettuati ieri, giorno festivo, si… -