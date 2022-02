Calciomercato Napoli, cambia tutto: colpaccio in arrivo a giugno (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Napoli vara una nuova strategia in vista del prossimo mercato. De Laurentiis ha pronto un colpo in canna a parametro zero. Il Napoli è stata una delle squadre meno attive sul mercato in questa sessione di gennaio. Una sola operazione in entrata, il prestito di Tuanzebe. Anche l’ormai atavico problema del terzino sinistro non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilvara una nuova strategia in vista del prossimo mercato. De Laurentiis ha pronto un colpo in canna a parametro zero. Ilè stata una delle squadre meno attive sul mercato in questa sessione di gennaio. Una sola operazione in entrata, il prestito di Tuanzebe. Anche l’ormai atavico problema del terzino sinistro non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - Gazzetta_it : Osimhen, sirene dalla Premier. Ma ADL non fa sconti: servono più di 70 milioni - PitSam7 : RT @tuttonapoli: Napoli su Raspadori, ma piomba la Juve che ci pensa per sostituire Dybala - serieAnews_com : ????#Napoli, il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dal #Belgio: è l'ex #United #Januzaj - LeBombeDiVlad : ?? Il #Napoli mantiene viva la pista per #Oliveira ?? Ecco le parole dell'agente #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli E' finito lo strazio: più che mercato... vagabondaggio Non c'era nel cosmo un difensore decente da prendere in prestito per 6 mesi? Intanto il Napoli ha recuperato gli infortunati, senza i quali era scivolato al quarto posto tanto per dire l'importanza ...

PAGELLONE mercato invernale Serie A 2021 - 22 il Napoli ha fatto un innesto, Tuanzebe. Non aveva bisogno d'altro questa squadra. Roma 7 ; ... Il calciomercato è finito... adesso conta solo ed esclusivamente il CALCIO. P. S. Nei prossimi giorni ...

Calciomercato Napoli gennaio 2022: acquisti e cessioni NapoliToday Koulibaly e Fabian, il Napoli propone il rinnovo a cifre più basse: I dettagli Ascolta la versione audio dell'articolo. Calciomercato Napoli: il Newcastle segue con interesse Fabian e Osimhen e avrebbe bussato alla porta azzurra con una maxi offerta. Fabian Ruiz e Victor Osimhen ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ C’è solo Tuanzebe, prestito per Contini e Candellone I tifosi partenopei si aspettavano qualcosa in più specialmente se si guarda alle mosse effettuate da altre società come la Juventus e l’Inter ma bisogna considerare anche che il Napoli ritroverà ...

Non c'era nel cosmo un difensore decente da prendere in prestito per 6 mesi? Intanto ilha recuperato gli infortunati, senza i quali era scivolato al quarto posto tanto per dire l'importanza ...ilha fatto un innesto, Tuanzebe. Non aveva bisogno d'altro questa squadra. Roma 7 ; ... Ilè finito... adesso conta solo ed esclusivamente il CALCIO. P. S. Nei prossimi giorni ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Calciomercato Napoli: il Newcastle segue con interesse Fabian e Osimhen e avrebbe bussato alla porta azzurra con una maxi offerta. Fabian Ruiz e Victor Osimhen ...I tifosi partenopei si aspettavano qualcosa in più specialmente se si guarda alle mosse effettuate da altre società come la Juventus e l’Inter ma bisogna considerare anche che il Napoli ritroverà ...