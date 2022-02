Buon compleanno Stephanie | eterna ragazza ribelle di Monte Carlo

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non tutte le Reali sono fatte per portare la corona, per essere sempre impeccabili e soprattutto inattaccabili in fatto di scelte personali. E così in quasi tutte le Royal Family che si rispettino troviamo sempre una principessa o un principe anticonformista edalle cosiddette rigide etichette di corte. Nel Principato di Monaco l’eccezione è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.