ATP Pune 2022, Gian Marco Moroni si arrende a Elias Ymer nel primo turno (Di martedì 1 febbraio 2022) Niente da fare per Gian Marco Moroni, n.202 ATP, impegnato quest’oggi nel primo turno dell’ATP di Pune, in India. Il 23enne romano, proveniente dalla qualificazioni, si è arreso dopo oltre due ore di lotta allo svedese Elias Ymer (n.163 del ranking), anch’egli promosso dalle “quali”. Un incontro, come detto, molto combattuto in cui purtroppo l’azzurro non ha saputo sfruttare le chance a proprio vantaggio e ha finito per capitolare al cospetto dello svedese. Nel primo set l’avvio di Moroni è convincente: break nel quarto game e conferma dello stesso nel gioco successivo (4-1). Il servizio però abbandona l’italiano nel momento più importante: nel settimo gioco c’è il contro-break di Ymer e ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Niente da fare per, n.202 ATP, impegnato quest’oggi neldell’ATP di, in India. Il 23enne romano, proveniente dalla qualificazioni, si è arreso dopo oltre due ore di lotta allo svedese(n.163 del ranking), anch’egli promosso dalle “quali”. Un incontro, come detto, molto combattuto in cui purtroppo l’azzurro non ha saputo sfruttare le chance a proprio vantaggio e ha finito per capitolare al cospetto dello svedese. Nelset l’avvio diè convincente: break nel quarto game e conferma dello stesso nel gioco successivo (4-1). Il servizio però abbandona l’italiano nel momento più importante: nel settimo gioco c’è il contro-break die ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Pune 2022: Karatsev guida il seeding presenti Musetti Mager Travaglia e Gaio - #Tabellone #2022:… - sportface2016 : #AtpPune 2022: Gian Marco #Moroni out al primo turno, lo svedese #Ymer passa in tre set - livetennisit : ATP 250 Pune: Gian Marco Moroni si arrende in tre set a Elias Ymer dopo una dura lotta - Ilsuperbo89 : Ma no Jimbo, ha perso proprio l'ultimo servizio e Ymer vince l'incontro a Pune. Si doveva almeno andare al TB ma Mo… - SpazioTennis : RT @FiorinoLuca: Notizie e curiosità sul torneo indiano di Pune ???? ?? @SpazioTennis -