Allevatore di 40 anni ucciso con una fucilata (Di martedì 1 febbraio 2022) Un Allevatore di 40 anni, Matteo Murgia, è stato ucciso con una fucilata a Gesturi, nel sud della Sardegna. Il delitto è avvenuto in campagna, nell'ovile dell'Allevatore, il corpo è stato trovato stamattina 1 febbraio... Leggi su europa.today (Di martedì 1 febbraio 2022) Undi 40, Matteo Murgia, è statocon unaa Gesturi, nel sud della Sardegna. Il delitto è avvenuto in campagna, nell'ovile dell', il corpo è stato trovato stamattina 1 febbraio...

Advertising

vivere_sardegna : Gesturi, allevatore di 40 anni ucciso da un colpo di fucile - cagliaripad : Gesturi, allevatore di 40 anni ucciso da un colpo di fucile - Acmor3 : @digitaunnome Meglio se non ti porto in un macello , con questo non sono né vegetariano ne vegano ma conosco bene… - ARTEita : Il monte Elbrus, vetta più alta del Caucaso, fu conquistata sul dorso di un cavallo Karachay. Oggi, l'allevatore Ha… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Tentato omicidio a Mirto-Crosia. Ferito un allevatore di 50 anni, ricoverato all'ospedale di Rossano. I carabinieri non… -