Valerio Scanu ora è così | ma lo ricordate ad Amici? Sorprendente cambiamento

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha cambiato la sua vita, lasciando il mondo della musica per studiare Giurisprudenza con grande successo, ma load? Facciamo un bel salto all’indietro nel tempo a proposito del giovane cantante che in passato ha anche vinto una delle edizione del Festival di Sanremo e che oggi ha completamento cambiato vita.

Advertising

Simo_Ventura : Vi sblocco un ricordo ?? #citofonarerai2 @peregopaola @RaiDue @maramaionchi @Valerio_Scanu - Simo_Ventura : Ormai vale tutto ?????? ?? @OriettaBerti @peregopaola @Valerio_Scanu #citofonarerai2 - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : 'L'intervista vip' - Valerio Scanu - Citof… - MartaGobatto : E quando canta non ce n'è per nessuno. ?? @Valerio_Scanu #oggièunaltrogiorno - manganoasia : @rebeccaadbs valerio scanu alla fine del video: ?????? STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

interviene a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per parlare del Festival di Sanremo 2022 che inizia domani. Il cantante ha vinto la celebre kermesse giovanissimo con 'Tutte le ...Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte, chi ha vinto la celebre kermesse canora è, ospite a Oggi è un altro giorno . Il talento esploso grazie ad Amici di Maria De Filippi ha ricordato: "Io sono sempre stato accusato di aver fatto poca gavetta. Io ho iniziato a fare ...Valerio Scanu interviene a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per parlare del Festival di Sanremo 2022 che inizia domani. Il cantante ha vinto la celebre kermesse ...Valerio Scanu interviene a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per parlare del Festival di Sanremo 2022 che inizia domani. Il cantante ha vinto la celebre kermesse ...