Ultime ore di calcio mercato. Dalla Serie A ai colpi delle calabresi di B e C e del Messina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da Vlahovic e Zakaria alla Juve, da Gosens all'Inter, fino ad arrivare a Sergio Oliveira alla Roma ed a Cabral alla Fiorentina . E che dire di una Salernitana scatenata per cercare di conquistare una salvezza... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da Vlahovic e Zakaria alla Juve, da Gosens all'Inter, fino ad arrivare a Sergio Oliveira alla Roma ed a Cabral alla Fiorentina . E che dire di una Salernitana scatenata per cercare di conquistare una salvezza...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime ore Salta lo scambio - Juve ancora in corsa per il super colpo Il club bianconero ha acquistato Dusan Vlahovic per oltre 70 milioni di euro, e nelle ultime ore si è assicurata anche Zakaria e Gatti. In uscita, invece, salutano Bentancur, Kulusevski e Ramsey. ...

Vecino alla Fiorentina?/ Calciomercato, tentativo last - minute per riaverlo dall'Inter CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI VECINO ALLA FIORENTINA Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ultime ore della sessione invernale si parla molto della possibilità di rivedere Matias Vecino alla Fiorentina . Il centrocampista uruguaiano ha un contratto con l' Inter in scadenza a giugno del 2022,...

Sampdoria, assalto a Linetty nelle ultime ore se parte Thorsby: operazione complessa, ecco perché Calciomercato.com Mali: la giunta militare espelle l'ambasciatore francese Dovrà lasciare il paese entro 72 ore. Duro botta e risposta tra i ministri degli Esteri dello stato africano e di quello europeo ...

Il Rosatelli nel cuore delle Alpi per studiare fisica, astrofisica e matematica RIETI - Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti hanno vissuto una entusiasmante esperienza partecipando al Campus di Matematica, Fisica, Astrofisica ...

