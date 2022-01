UFFICIALE – Simy passa al Parma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Adesso è UFFICIALE: Simy è un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante nigeriano, dopo una prima parte di campionato deludente con la Salernitana, passa ai ducali in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha firmato dopo aver assistito in tribuna alla gara Parma-Crotone chiusa sull’1-1. Simy con la maglia dei campani ha collezionato 19 presenze e un solo gol, ma adesso per lui c’è la possibilità di rilanciarsi in Serie B. Il nigeriano in Campania non è riuscito a confermare quanto fatto lo scorso anno a Crotone quando, nonostante la retrocessione, mise a segno ben 20 reti in Serie A. Il Parma spera che l’arrivo di Simy aiuti il club a raggiungere almeno i playoff a fine stagione. L’ex Salernitana si può considerare un possibile crack per la ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Adesso èè un nuovo giocatore del. L’attaccante nigeriano, dopo una prima parte di campionato deludente con la Salernitana,ai ducali in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha firmato dopo aver assistito in tribuna alla gara-Crotone chiusa sull’1-1.con la maglia dei campani ha collezionato 19 presenze e un solo gol, ma adesso per lui c’è la possibilità di rilanciarsi in Serie B. Il nigeriano in Campania non è riuscito a confermare quanto fatto lo scorso anno a Crotone quando, nonostante la retrocessione, mise a segno ben 20 reti in Serie A. Ilspera che l’arrivo diaiuti il club a raggiungere almeno i playoff a fine stagione. L’ex Salernitana si può considerare un possibile crack per la ...

