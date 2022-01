Trapani | 61enne muore durante soccorso 118 | i parenti prendono a bastonate l' ambulanza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trapani 61enne

Momenti di tensione aquando l'equipaggio di un' ambulanza è stato aggredito durante il soccorso ad un uomo di 61 anni colto da malore in via Catalano. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è ...- Stavano prestando soccorso a uncolto da malore ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto: la morte del congiunto ha scatenato la rabbia dei familiari che, armati di ...Momenti di tensione a Trapani quando l'equipaggio di un'ambulanza è stato aggredito durante il soccorso ad un uomo di 61 anni colto da malore in via Catalano. Nonostante ...È successo in via Catalano, a Trapani, dove i tentativi da parte del personale del 118 non sono bastati a ristabilire un 61enne. Gli autori, a cui i carabinieri sono risaliti grazie alle telecamere, s ...