Terremoti | scossa di bradisismo all’alba a Pozzuoli

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un nuovo evento sismico legato ai fenomeni delflegreo è stato registrato questa mattinae nei Campi Flegrei. Unadi magnitudo 1.4 della scala Ritcher alle ore 5,48 a profondità 2670 metri con epicentro nei pressi del vulcano Solfatara e precisamente nell’area del parco urbano di via Vecchia delle Vigne, è stata avvertita dai residenti della zona. L’evento accompagnato da un forte boato è stato avvertito anche nell’area a nord ovest della Solfatara in località Lucrino, Montenuovo a confine con Bacoli. Nei giorni scorsi dalle strumentazioni dell’Osservatorio Vesuviano erano stati registrati eventi di minore intensità. Secondo i dati dell’Ingv negli ultimi dieci anni il suolo flegreo si è sollevato di 84 centimetri. Il ...

IeriM 2.2 in Emilia Romagna Alle ore 16:12 di ieri, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Emilia Romagna. Epicentro ...Previsioni In Svizzera si prevede una scossa equiparabile ogni 50 - 150 anni. Tuttavia, siccome i terremoti non seguono un piano logico, il prossimo forte sisma potrebbe verificarsi sia in un ...