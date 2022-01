Tensione Francia - Mali | espulso l' ambasciatore francese | ultimatum di 72 ore

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L'a Bamako, in, è statodal Governo del paese con undi 72 ore: è solo l'ultimo capitolo di un'escalation della crisi diplomatica tra Parigi e la giunta ...

E tre giorni fa, il portavoce della giunta militare del Mali Abdoulaye Maiga aveva avvertito ladi interferire negli affari del Mali e tenere per sé i suoi 'riflessi coloniali', dopo la ...... Cina, Germania,, Italia, Giappone, India, Indonesia, Nigeria e Brasile (economie che ... Le nuove generazioni sono sempre più stressate " I giovani sono sottoposti a una crescente...Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian aveva definito il governo transitorio guidato dal leader golpista Assimi Goita "fuori controllo e illegittimo" ...Le tensioni tra Federazione Russa e Ucraina potrebbero sfociare in un conflitto. L'impegno e le distrazioni dell’Europa per mettere un argine alla guerra ...