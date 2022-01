“Si chiude…”: calciomercato Juve, ancora un colpo per i piani di Allegri (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus prosegue la rivoluzione avviata nei giorni scorsi: in cantiere un altro colpo, che farà sorridere il tecnico Allegri. Non si ferma la rivoluzione avviata dalla Juventus. Dusan Vlahovic è già stato ufficializzato mentre Denis Zakaria nella mattinata odierna ha svolto le visite mediche e a breve firmerà il contratto che lo legherà al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lantus prosegue la rivoluzione avviata nei giorni scorsi: in cantiere un altro, che farà sorridere il tecnico. Non si ferma la rivoluzione avviata dallantus. Dusan Vlahovic è già stato ufficializzato mentre Denis Zakaria nella mattinata odierna ha svolto le visite mediche e a breve firmerà il contratto che lo legherà al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, si chiude per #Ramsey al @RangersFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, si chiude per la cessione di Aaron #Ramsey ai @RangersFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CosenzaOfficial vicinissimo a Gaetan #Laura del @ParisFC: definita l'operazione, si chiude - infoitsport : DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve chiude per Zakaria, anche la Roma su Nandez - hbk_89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, si chiude per la cessione di Aaron #Ramsey ai @RangersFC -