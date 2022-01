Randy Orton: “Io e Riddle siamo diventati ottimi amici” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un duo che forse non meritavamo ma che adesso possiamo dire di averne tremendamente bisogno. Riddle e Orton si erano presentati come “tag team” anche se erano pochi quelli che credevano in un rapporto cosi lungo e duraturo, ci si aspettava uno split scontato ed invece… Sono addirittura diventati campione di coppia e tengono incollati molti fan della federazione alla TV quando loro entrano in scena. Due personalità così diverse ma anche così vicine. Ne ha parlato recentemente Randy in una simpatica intervista. Dei veri e propri bro “E‘ un ragazzo simpaticissimo. E’ vero… all’inizio lo odiavo. Non mi piaceva il suo carattere altezzoso, non mi ha mai salutato nel backstage ed è come se non mostrasse quel rispetto all’inizio… Per due anni è stata cosi però poi abbiamo iniziato a lavorare ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un duo che forse non meritavamo ma che adesso posdire di averne tremendamente bisogno.si erano presentati come “tag team” anche se erano pochi quelli che credevano in un rapporto cosi lungo e duraturo, ci si aspettava uno split scontato ed invece… Sono addiritturacampione di coppia e tengono incollati molti fan della federazione alla TV quando loro entrano in scena. Due personalità così diverse ma anche così vicine. Ne ha parlato recentementein una simpatica intervista. Dei veri e propri bro “E‘ un ragazzo simpaticissimo. E’ vero… all’inizio lo odiavo. Non mi piaceva il suo carattere altezzoso, non mi ha mai salutato nel backstage ed è come se non mostrasse quel rispetto all’inizio… Per due anni è stata cosi però poi abbiamo iniziato a lavorare ...

