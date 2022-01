Multa falsa sul parabrezza per evitare quella vera, ma viene scoperto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aveva escogitato un metodo quasi perfetto per parcheggiare in divieto di sosta senza essere , ma è stato scoperto. Protagonista un automobilista di Forlì , che aveva piazzato sul parabrezza della ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aveva escogitato un metodo quasi perfetto per parcheggiare in divieto di sosta senza essere , ma è stato. Protagonista un automobilista di Forlì , che aveva piazzato suldella ...

