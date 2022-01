Matteo Renzi dice che hanno perso sovranisti e populisti (Di lunedì 31 gennaio 2022) «È la sconfitta di alcuni politici, non della politica. Apprezzo il salutare ripensamento di alcuni colleghi. Pensi a Salvini che nel 2015 twittava “Mattarella non è il mio presidente” e ora si intesta la rielezione. Oppure ai Cinque Stelle che volevano l’impeachment del presidente e adesso esultano come allo stadio. Il Parlamento di sovranisti e populisti elegge il presidente scelto da noi nel 2015: hanno perso loro, noi brindiamo». È la sintesi che Matteo Renzi, leader di Italia Viva, fa sul Corriere dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Certo, dice, il bis del Capo dello Stato non era la sua prima opzione. «Mattarella aveva chiesto di evitare il secondo mandato adducendo motivazioni serie. Aveva spiegato che la seconda rielezione consecutiva ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 31 gennaio 2022) «È la sconfitta di alcuni politici, non della politica. Apprezzo il salutare ripensamento di alcuni colleghi. Pensi a Salvini che nel 2015 twittava “Mattarella non è il mio presidente” e ora si intesta la rielezione. Oppure ai Cinque Stelle che volevano l’impeachment del presidente e adesso esultano come allo stadio. Il Parlamento dielegge il presidente scelto da noi nel 2015:loro, noi brindiamo». È la sintesi che, leader di Italia Viva, fa sul Corriere dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Certo,, il bis del Capo dello Stato non era la sua prima opzione. «Mattarella aveva chiesto di evitare il secondo mandato adducendo motivazioni serie. Aveva spiegato che la seconda rielezione consecutiva ...

Advertising

TeresaBellanova : Nel nel 2015 fu Matteo Renzi a proporre Sergio Mattarella. Lo votai con grande convinzione. Oggi lo rivoterò con l… - ItaliaViva : Italia Viva tutta esprime soddisfazione per l'elezione del Presidente #Mattarella, a partire da Matteo Renzi, che h… - ItaliaViva : 'Per noi la conferma del presidente Mattarella è una vittoria perché nel 2015 lo ha proposto Matteo Renzi, lo abbia… - andvaccaro : RT @Linkiesta: Matteo #Renzi dice che hanno perso sovranisti e populisti - fabiospes1 : “Io mi chiamo Matteo Renzi: combatto contro tutti per le mie idee, non per un tornaconto personale…”???? ?????? -