Matteo Bassetti, l’annuncio improvviso: “Segnatevi questa data. Accadrà a primavera..” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il green pass obbligatorio? "A inizio primavera va messo un punto. Col 95-96% di popolazione coperta dall'infezione grave va tolto". Parola di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, intervistato da Libero. "La gente - dice - è stufa: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola. Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistono restrizioni insensate", spiega ancora riferendosi ad esempio "al limite di 5 mila spettatori negli stadi, che poi non si capisce perché siano 5 mila sia a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il green pass obbligatorio? "A iniziova messo un punto. Col 95-96% di popolazione coperta dall'infezione grave va tolto". Parola di, direttore della clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, intervistato da Libero. "La gente - dice - è stufa: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola. Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistono restrizioni insensate", spiega ancora riferendosi ad esempio "al limite di 5 mila spettatori negli stadi, che poi non si capisce perché siano 5 mila sia a ...

Advertising

AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - MimmoFerrara3 : Virgilio Notizie: Stop Green pass in primavera, Matteo Bassetti controcorrente critica il Governo: 'Restrizioni Cov… - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Via le #mascherine all'aperto, in primavera addio #Greenpass'. La ricetta di Matteo #Bassetti: '#Covid, il virus circ… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Via alle mascherine all'aperto e al green pass in Primavera' Matteo Bassetti invoca nuove regole in tema Covid - pasconte1 : Dottor Rolex. -