Le nuove norme del codice della strada che nessuno conosce (Di lunedì 31 gennaio 2022) Targhe straniere di auto, moto e rimorchi, si cambia. Nel nuovo codice della strada, per adeguarsi all’Europa, dal 1 febbraio viene aggiunto un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale (“disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019-2020”). E' solo l'ultima delle novità del nuovo codice della strada, infatti dal 2022 sono diverse le nuove norme. La prima novità riguarda la sanzione prevista per chi getta rifiuti dal finestrino della propria auto. Per chi dovesse essere beccato, si prevede una multa che va dai 26 euro fino ad un massimo di 866 euro. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, chi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Targhe straniere di auto, moto e rimorchi, si cambia. Nel nuovo, per adeguarsi all’Europa, dal 1 febbraio viene aggiunto un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale (“disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019-2020”). E' solo l'ultima delle novità del nuovo, infatti dal 2022 sono diverse le. La prima novità riguarda la sanzione prevista per chi getta rifiuti dal finestrinopropria auto. Per chi dovesse essere beccato, si prevede una multa che va dai 26 euro fino ad un massimo di 866 euro. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, chi ...

MediasetTgcom24 : Covid, oggi Cdm per prologa obblighi e nuove norme #covid #primo febbraio #cdm #oggi - WNHandrope : @borghi_claudio Sarà come sarà, e mi auguro che la mossa del PDR sia stata sufficientemente autodistruttiva, ma i t… - cronache_s : In vigore le nuove norme dell'UE per medicinali per animali sicuri e di alta qualità - Cronache di Scienza - - giannitrovati : RT @marcomariani: Riparte il tandem Mattarella-Draghi. Oggi sul @sole24ore l'agenda delle priorità tra caro energia, pensioni, scadenze del… - comunica_rp : Giomi, Agcom: “Nuove norme su audiovisivo non tutelano il pluralismo informativo” -