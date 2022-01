Lampard nuovo allenatore dell’Everon | è UFFICIALE

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) la scelta dei Toffes per il dopo Benitez Ora è anche: Frankè ildell’Everton. Contratto fino al 2024 per l’ex leggenda del Chelsea che sostituisce Rafa Benitez. Queste le prime parole del neo tecnico dei Toffees: «Per me è un grande onore rappresentare e gestire un club delle dimensioni e della tradizione dell’Everton. Dopo aver parlato con presidente e dirigenza, ho sentito la loro forte passione e la loro ambizione. Spero che abbiano percepito la mia voglia di far bene. Sarà estremamente importante il supporto dei nostri tifosi, ne abbiamo sicuramente bisogno. Vogliamo combattere insieme e raggiungere i nostri obiettivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.