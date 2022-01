«Idioti, perché non mi amate?». Medvedev è un Djokovic con 19 Slam di meno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Voleva solo essere amato Daniil Medvedev. In tutta la sua sgradevolezza, per imperativo categorico. perché così sognava da bambino. E non si rompono i sogni d’un bambino, ha rinfacciato alla sala stampa che ancora grondava ammirazione per l’impresa di Rafa Nadal. Un argomento avvilente, consegnato a caldo in forma di lettera aperta, senza possibilità di replica: “Quando sono entrato nella top-20 e ho iniziato a giocare contro Roger, Novak, Rafa, senza batterli, si è parlato molto della NextGen che avrebbe dovuto fare meglio. E io pensavo: diamogli filo da torcere. Ma penso che queste stesse persone stessero mentendo, perché ogni volta che gioco queste grandi partite contro di loro, non vedo molte persone che vogliono che io vinca. Non sono molto sicuro che quando avrò 30 anni, avrò ancora voglia di giocare a tennis. D’ora in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Voleva solo essere amato Daniil. In tutta la sua sgradevolezza, per imperativo categorico.così sognava da bambino. E non si rompono i sogni d’un bambino, ha rinfacciato alla sala stampa che ancora grondava ammirazione per l’impresa di Rafa Nadal. Un argomento avvilente, consegnato a caldo in forma di lettera aperta, senza possibilità di replica: “Quando sono entrato nella top-20 e ho iniziato a giocare contro Roger, Novak, Rafa, senza batterli, si è parlato molto della NextGen che avrebbe dovuto fare meglio. E io pensavo: diamogli filo da torcere. Ma penso che queste stesse persone stessero mentendo,ogni volta che gioco queste grandi partite contro di loro, non vedo molte persone che vogliono che io vinca. Non sono molto sicuro che quando avrò 30 anni, avrò ancora voglia di giocare a tennis. D’ora in ...

Ultime Notizie dalla rete : Idioti perché Nadal supervince in rimonta l'open d'Australia. Per lui 21 slam, un record Anche perché è quella che l'ha consegnato alla storia del tennis: 21 slam conquistati. Mai nessuno ... nel discorso finale, ha applaudito Nadal, ma non i tifosi definiti durante l'incontro "idioti" ...

21, Rafa sbanca Melbourne: è leggenda Medvedev gli dà un'insospettabile mano perché, oltre al servizio, smette quasi di spingere anche di ... "Con gli idioti - dice - i 'per favore' non bastano". Ma dall'altra parte c'è un bandolero che per ...

