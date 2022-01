HP annuncia i “suoi” saldi col sconti del 10% su notebook, desktop e tanto altro (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tempo di saldi e ovviamente anche i prodotti tecnologici non si tirano indietro alle promozioni. E’ il caso a riguardo della nota Hp, azienda fra le leader del settore computer e stampanti, che ha deciso di mettere in offerta moltissimi suoi prodotti. saldi HP, 31/1/2022 – Computermagazine.itPer usufruire di questi vantaggi bisognerà semplicemente recarsi sul sito ufficiale della stessa HP e inserire al momento dell’acquisto, il codice INVERNO22, ottenendo così un ulteriore sconto rispetto al prezzo già in saldo. Un’occasione da non farsi sfuggire soprattutto se foste alla ricerca proprio di un prodotto a marchio della multinazionale a stelle e strisce. Tantissime le offerte, fra notebook, quindi desktop, ma anche all in one, e ovviamente stampanti, ma anche monitor per computer, e tantissimi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tempo die ovviamente anche i prodotti tecnologici non si tirano indietro alle promozioni. E’ il caso a riguardo della nota Hp, azienda fra le leader del settore computer e stampanti, che ha deciso di mettere in offerta moltissimiprodotti.HP, 31/1/2022 – Computermagazine.itPer usufruire di questi vantaggi bisognerà semplicemente recarsi sul sito ufficiale della stessa HP e inserire al momento dell’acquisto, il codice INVERNO22, ottenendo così un ulteriore sconto rispetto al prezzo già in saldo. Un’occasione da non farsi sfuggire soprattutto se foste alla ricerca proprio di un prodotto a marchio della multinazionale a stelle e strisce. Tantissime le offerte, fra, quindi, ma anche all in one, e ovviamente stampanti, ma anche monitor per computer, e tantissimi ...

