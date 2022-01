Grande Fratello: incidente particolare per Soleil (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grande Fratello Vip, incidente particolare per Soleil Sorge: cosa è successo a una delle protagoniste di questa sesta edizione. particolare incidente per la gieffina: cosa è successo.Tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6 c’è sicuramente Soleil Sorge, che con la sua forte personalità e la particolare storia con Alex Belli è continuamente al centro della scena. Questa volta, l’influencer ha fatto parlare di sé per un particolare ‘incidente‘ avuto durante la scorsa puntata, capace di infiammare ancora di più per un attimo l’atmosfera; cosa è successo. Grande Fratello Vip, incidente ... Leggi su formatonews (Di lunedì 31 gennaio 2022)Vip,perSorge: cosa è successo a una delle protagoniste di questa sesta edizione.per la gieffina: cosa è successo.Tra le protagoniste indiscusse delVip 6 c’è sicuramenteSorge, che con la sua forte personalità e lastoria con Alex Belli è continuamente al centro della scena. Questa volta, l’influencer ha fatto parlare di sé per un‘ avuto durante la scorsa puntata, capace di infiammare ancora di più per un attimo l’atmosfera; cosa è successo.Vip,...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - ZombieBuster5 : RT @Valenti44837922: 'Il Grande Reset è la reazione disperata dei globalisti che vedono come il mondo stia diventando multipolare' '... In… - AnabelaLazzero1 : RT @SaraMariggio: #GrandeFratelloVip Io spero che in finale ci vada Delia, perché se lo merita veramente..lei e stata umiliata come donna.… - claudiamutti67 : RT @glycxy: Grande fratello dato che lo mettete per iscritto tanto grande fateci pure una bella clip grazie #gfvip #fairylu - Erika52644672 : @GrandeFratello Grande fratello ma che sono quelle schifezze che continuano a fare il gruppetto soleil Sophie e Com… -