“E lì fuori e mi manca”. GF Vip, Soleil Sorge confessa tutto a Sophie Codegoni e scoppia in lacrime (Di lunedì 31 gennaio 2022) manca poco alla nuova diretta del GF Vip e gli animi dentro la casa sono bollenti, Soleil Sorge è ancora grande protagonista. L’ex Uomini e Donne, dopo aver fatto molto parlare per la sua storia con Alex Belli, è ora al centro delle discussioni per quanto successo nelle ultime ore con il nuovo entrato Antonio Medugno. Soleil aveva infatti dichiarato di non conoscere il ragazzo classe ’98 ma è stata clamorosamente smentita. A sganciare la bomba è stato il portale Very Inutil People, che scrive. “Antonio Medugno e Soleil Sorge si sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)poco alla nuova diretta del GF Vip e gli animi dentro la casa sono bollenti,è ancora grande protagonista. L’ex Uomini e Donne, dopo aver fatto molto parlare per la sua storia con Alex Belli, è ora al centro delle discussioni per quanto successo nelle ultime ore con il nuovo entrato Antonio Medugno.aveva infatti dichiarato di non conoscere il ragazzo classe ’98 ma è stata clamorosamente smentita. A sganciare la bomba è stato il portale Very Inutil People, che scrive. “Antonio Medugno esi sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare ...

