"Draghi voleva a tutti i costi il Colle. Quelle telefonate... Mattarella bis nasce nel 2020. Su Belloni Letta ha finto" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quirinale, come si è arrivato al Mattarella bis? Che cosa è successo davvero in quei giorni convulsi? Lo spiega ad Affaritaliani.it Luigi Bisignani. Intervista

FulvioPaglia : Salvini era in difficoltà, ha rilanciato con la donna e forse ne ha bruciata un’altra. E Conte lo ha sostenuto, sal… - AnnalisaChirico : Per chi voleva contarsi nel centrodestra, il verdetto è inequivocabile: mancano circa 70 voti. A questo punto resta… - Mirandola59 : RT @XMERIDIO78: Travaglio : #DiMaio è il #Renzi dei 5 Stelle. Beniamino dei giornaloni (quelli che gli davano del bibitaro), ma non più deg… - cmqpiena : @Michewolf Boh oddio Draghi secondo me voleva fare il salto della quaglia, Paperbia non sarà felicissima, Giorgetti… - mikedells : RT @lvoir: @fattoquotidiano Lui voleva Draghi al Quirinale, sarà perché era in pole position per fare il Presidente del Consiglio? -