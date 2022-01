Data e trailer de L’Indice della Paura, la nuova serie di Josh Hartnett su Sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva L’Indice della Paura, la nuovissima miniserie Sky Original con Josh Hartnett (Pearl Harbor, Penny Dreadful, La furia di un uomo – Wrath of Man). L’adrenalinico financial thriller in quattro parti, prodotto da Left Bank Pictures in associazione con Sky Studios, debutterà su Sky Atlantic il 18 febbraio. Nella stessa Data, tutti i quattro episodi della serie saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Dall’omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, adattato da Paul Andrew Williams (Broadchurch) e Caroline Bartleet (Ticking) per la regia di David Caffrey (The Alienist, Peaky Blinders), la miniserie vede Josh Hartnett nei panni del Dr Alex ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva, la nuovissima miniSky Original con(Pearl Harbor, Penny Dreadful, La furia di un uomo – Wrath of Man). L’adrenalinico financial thriller in quattro parti, prodotto da Left Bank Pictures in associazione con Sky Studios, debutterà su Sky Atlantic il 18 febbraio. Nella stessa, tutti i quattro episodisaranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Dall’omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, adattato da Paul Andrew Williams (Broadchurch) e Caroline Bartleet (Ticking) per la regia di David Caffrey (The Alienist, Peaky Blinders), la minivedenei panni del Dr Alex ...

Advertising

bradt74 : RT @SkyTG24: Halo, il trailer della serie TV: data d'uscita - SkyTG24 : Halo, il trailer della serie TV: data d'uscita - infoitscienza : Gran Turismo 7, confermata data di lancio su PS4 e PS5 in questo ultimo trailer - buffonlove12 : RT @zeepruk_italia: CutiePie TRAILER OUT NOW ????? Full video ?? ?? - BlItalia : RT @zeepruk_italia: CutiePie TRAILER OUT NOW ????? Full video ?? ?? -