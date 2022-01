Covid oggi Fvg, 1.032 contagi e 7 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.032 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 31 gennaio, in Friuli Venezia Giulia, su 2.827 tamponi molecolari e 6.389 i test rapidi antigenici realizzati. Sette i decessi, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 519. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (29,77%), a seguire la 50-59 (18,04%), la 40-49 (17,56%) e la 30-39 (13,58%). I casi positivi di oggi sono dati per il 50,39% da femmine e per il 49,61% da maschi.Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: due uomini di Trieste, uno di 90 anni (deceduto in una Rsa) e un altro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.032 i nuovida coronavirus rilevati, 31, in Friuli Venezia Giulia, su 2.827 tamponi molecolari e 6.389 i test rapidi antigenici realizzati. Sette i decessi, secondo ilcon i datidella Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 519. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (29,77%), a seguire la 50-59 (18,04%), la 40-49 (17,56%) e la 30-39 (13,58%). I casi positivi disono dati per il 50,39% da femmine e per il 49,61% da maschi.Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: due uomini di Trieste, uno di 90 anni (deceduto in una Rsa) e un altro ...

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 5.062 positivi e 51 morti: l'indice di contagio cala all'11,78% - JoKakamuKazz : RT @oscuro_pirata: Amico mio, con la corruzione che corre dentro gli ospedali in questo periodo è meglio stare lontani. Sono diventati ambi… -