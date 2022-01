Cibi e bevande che interferiscono con i farmaci (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto quello che mangiamo o beviamo può interferire con i princi attivi dei farmaci assunti. Ci sono quindi alimenti che possono inibire la corretta funzione dei farmaci o creare degli effetti collaterali anche gravi. Ecco a quali prodotti fare attenzione. farmaci e cibo (Pixabay) – curiosauro.itfarmaci e alimentazione: un rapporto delicato L’agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali, la FDA, ha stilato un chiaro elenco di alimenti da evitare quando si assumono farmaci. Il primo prodotto da evitare è l’alcol. Le bevande alcoliche possono aggravare gli effetti collaterali di farmaci specifici come gli antistaminici (sonnolenza), Fans (emorragie gastriche), antibiotici (alzamento della pressione) e analgesici, antipiretici e statine (danni al fegato). ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto quello che mangiamo o beviamo può interferire con i princi attivi deiassunti. Ci sono quindi alimenti che possono inibire la corretta funzione deio creare degli effetti collaterali anche gravi. Ecco a quali prodotti fare attenzione.e cibo (Pixabay) – curiosauro.ite alimentazione: un rapporto delicato L’agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali, la FDA, ha stilato un chiaro elenco di alimenti da evitare quando si assumono. Il primo prodotto da evitare è l’alcol. Lealcoliche possono aggravare gli effetti collaterali dispecifici come gli antistaminici (sonnolenza), Fans (emorragie gastriche), antibiotici (alzamento della pressione) e analgesici, antipiretici e statine (danni al fegato). ...

Advertising

MakeDavero : @GassmanGassmann Non la vedi, perché va a pro di Confindustria et similia. Che invece l’inflazione galopperà assai… - der_Continenti : La mia ex moglie ha da ridire pure sul fatto che, non essendo inoculati, io e i miei figli non possiamo andare al r… - Bron_ElGram : 15 cibi e bevande dai colori inaspettati, dal risotto blu alla birra verde - gojodLipa : Da oggi inizia una settimana molto triste… niente pizza, bevande gassate e cibi piccanti. Ora mi gusto l’ultimo sor… - reti_diqualita : RT @greenMe_it: Burger, bevande e cibi vegetali ultra-processati: “non sempre sono salutari”, avverte l’OMS -