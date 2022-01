Casini e la telefonata con Mattarella. Salvini? “Mi ha bocciato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una telefonata "affettuosa" tra il presidente Mattarella e Pier Ferdinando Casini, il giorno dopo la rielezione. "Ho appena messo giù - dice Casini in una intervista a un quotidiano -. È stato molto affettuoso. Io gli ho detto che tutto è bene quel che finisce bene, che abbiamo trovato la soluzione migliore. Ma gli ho pure detto che è l'unica persona che non invidio nemmeno un po', a gestire questa situazione uno rischia di rovinarsi la vita... Poi ora deve rivedere tutti i suoi programmi, lo capisco bene".La mancata elezione? "Io sono un positivo di natura, che difficilmente si spiace delle cose, anche quando non raggiungo i miei obiettivi. Ma sono contento e soddisfatto perché non pensavo di ricevere delle attestazioni di affetto così forti", risponde Casini. In primo luogo dalla sua famiglia (il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una"affettuosa" tra il presidentee Pier Ferdinando, il giorno dopo la rielezione. "Ho appena messo giù - dicein una intervista a un quotidiano -. È stato molto affettuoso. Io gli ho detto che tutto è bene quel che finisce bene, che abbiamo trovato la soluzione migliore. Ma gli ho pure detto che è l'unica persona che non invidio nemmeno un po', a gestire questa situazione uno rischia di rovinarsi la vita... Poi ora deve rivedere tutti i suoi programmi, lo capisco bene".La mancata elezione? "Io sono un positivo di natura, che difficilmente si spiace delle cose, anche quando non raggiungo i miei obiettivi. Ma sono contento e soddisfatto perché non pensavo di ricevere delle attestazioni di affetto così forti", risponde. In primo luogo dalla sua famiglia (il ...

