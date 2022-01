Calciomercato Serie B, Bogdan e l’ex Palermo Struna tra gli obiettivi della Ternana (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella sessione di Calciomercato invernale, la Ternana in Serie B punta su Bogdan della Salernitana e su Struna, ex Palermo, svincolato Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella sessione diinvernale, lainB punta suSalernitana e su, ex, svincolato

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CosenzaOfficial vicinissimo all'attaccante #Laura: primo scambio di mail con il @ParisFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Crotone, c'è l'accordo per #Nicoletti - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cosenza, è fatta per #Camporese - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @ACPerugiaCalcio vicino al doppio colpo, #Brescianini del @acmilan (in prestito al @ACMonza) verso @… - IgnazioGenuardi : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @CosenzaOfficial vicinissimo all'attaccante #Laura: primo scambio di mail con il @ParisFC https://t.… -