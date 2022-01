“Work in… molto progress”, la riabilitazione di Sofia Goggia per il sogno Olimpiadi (Di domenica 30 gennaio 2022) Il sogno di prendere parte alle Olimpiadi Invernali appare più concreto per Sofia Goggia. A confermare le buone sensazioni filtrate dal suo entourage è stata la stessa sciatrice bergamasca, la quale ha postato sui profili social un’immagine che la vede lavorare in palestra. Un “Work in… molto progress” che ha rincuorato tifosi e tecnici a poco meno di una settimana dal supergigante di Cortina d’Ampezzo che l’ha vista coinvolta in una terribile caduta che ha rischiato di interrompere anzitempo la sua stagione. Nonostante gli esami strumentali svolti nel post-gara abbiano evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, la 29enne ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildi prendere parte alleInvernali appare più concreto per. A confermare le buone sensazioni filtrate dal suo entourage è stata la stessa sciatrice bergamasca, la quale ha postato sui profili social un’immagine che la vede lavorare in palestra. Un “in…” che ha rincuorato tifosi e tecnici a poco meno di una settimana dal supergigante di Cortina d’Ampezzo che l’ha vista coinvolta in una terribile caduta che ha rischiato di interrompere anzitempo la sua stagione. Nonostante gli esami strumentali svolti nel post-gara abbiano evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, la 29enne ...

