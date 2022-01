Volley maschile, Superlega 2021/2022: vittoria in rimonta per Trento, Monza sconfitto in quattro set (Di domenica 30 gennaio 2022) vittoria in rimonta per l’Itas Trentino, che in casa della Vero Volley Monza si è imposto in quattro set (25-23, 13-25, 21-25, 20-25) nella sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Sotto di un set, i ragazzi di Lorenzetti reagiscono subito dominando il secondo parziale e conquistando gli ultimi due senza grosse difficoltà. IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Primo set in perfetto equilibrio e con un botta e risposta tra le due squadre fino alla parte finale, dove Monza riesce ad imporsi allungando dal 20-21 al 23-21 e chiudendo sul ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022)inper l’Itas Trentino, che in casa della Verosi è imposto inset (25-23, 13-25, 21-25, 20-25) nella sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato didi. Sotto di un set, i ragazzi di Lorenzetti reagiscono subito dominando il secondo parziale e conquistando gli ultimi due senza grosse difficoltà. IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Primo set in perfetto equilibrio e con un botta e risposta tra le due squadre fino alla parte finale, doveriesce ad imporsi allungando dal 20-21 al 23-21 e chiudendo sul ...

Advertising

RaiSport : Si torna in campo con la #Superlega di #volley maschile: #MilanoPerugia in diretta dalle 17.50 su #RaiSport+HD e in… - sportface2016 : #Volley , #Superlega 2021/2022: vittoria in rimonta per #Trento, #Monza sconfitto in quattro set - SikilyNews : - sportface2016 : #Volley , #Superlega 2021/2022: #Perugia vince ancora, #Milano battuta in quattro set - MGu6112 : RT @RaiSport: Si torna in campo con la #Superlega di #volley maschile: #MilanoPerugia in diretta dalle 17.50 su #RaiSport+HD e in streaming… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Volley maschile, Superlega 2021/2022: Perugia vince ancora, Milano battuta in quattro set ... che in casa dell' Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli ospiti iniziano ...

Volley A2/M LIVE: Brescia - Cuneo termina 2 - 3 Quinta giornata di ritorno per la Serie A2 Maschile di Volley: la Consoli McDonald's Brescia riceve la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET. SESTETTO BRESCIA Al palleggio Tiberti, Bisi opposto, Esposito e Patriarca al ...

SUPERLEGA volley maschile, partite spostate: nuovi orari e date SPORTFACE.IT Volley maschile, Superlega 2021/2022: Perugia vince ancora, Milano battuta in quattro set Altra vittoria per la Sir Safety Conad Perugia, che in casa dell'Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di ...

LIVE – Monza-Trento 0-0 (0-0): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA La DIRETTA di Monza-Trento, sfida valevole per il campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile: gli aggiornamenti live.

... che in casa dell' Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di. Gli ospiti iniziano ...Quinta giornata di ritorno per la Serie A2di: la Consoli McDonald's Brescia riceve la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET. SESTETTO BRESCIA Al palleggio Tiberti, Bisi opposto, Esposito e Patriarca al ...Altra vittoria per la Sir Safety Conad Perugia, che in casa dell'Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di ...La DIRETTA di Monza-Trento, sfida valevole per il campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile: gli aggiornamenti live.