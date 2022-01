Una bambina calabrese di due anni è morta di Covid a Roma (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Una bambina di 2 anni è morta nella notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute per il Covid-19. La bimba, originaria della provincia di Crotone, era stata prima trasferita dall'ospedale di Crotone a quello di Catanzaro, ma sabato un C-130J dell'Aeronautica militare l'aveva trasferita all'aeroporto di Ciampino. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza era stata la prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito, dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni, l'ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Unadi 2nella notte all'ospedale Bambino Gesù didove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute per il-19. La bimba, originaria della provincia di Crotone, era stata prima trasferita dall'ospedale di Crotone a quello di Catanzaro, ma sabato un C-130J dell'Aeronautica militare l'aveva trasferita all'aeroporto di Ciampino. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza era stata la prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito, dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni, l'ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della ...

