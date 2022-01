Ucraina, Nato: “Non interverremo coi militari in caso di invasione russa”. Londra: “Pronti a raddoppiare nostre truppe in est Europa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche se la situazione dovesse degenerare la Nato non uscirà fuori dai propri confini e, quindi, non invierà truppe a sostegno dell’Ucraina: lo ha chiarito in un’intervista alla Bbc il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. E mentre il Pentagono denuncia un ulteriore aumento del numero di truppe russe al confine e da Mosca ribadiscono la volontà di non attaccare il Paese, chi si espone maggiormente dal punto di vista militare è la Gran Bretagna, pronta a offrire di raddoppiare i circa 1.150 soldati britannici attualmente nei presenti nei Paesi dell’Europa orientale e le “armi difensive” inviate in Estonia. “Gli alleati della Nato hanno addestratori lì”, continua Stoltenberg, danno aiuto per la modernizzazione delle difese, “forniscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche se la situazione dovesse degenerare lanon uscirà fuori dai propri confini e, quindi, non invieràa sostegno dell’: lo ha chiarito in un’intervista alla Bbc il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. E mentre il Pentagono denuncia un ulteriore aumento del numero dirusse al confine e da Mosca ribadiscono la volontà di non attaccare il Paese, chi si espone maggiormente dal punto di vista militare è la Gran Bretagna, pronta a offrire dii circa 1.150 soldati britannici attualmente nei presenti nei Paesi dell’orientale e le “armi difensive” inviate in Estonia. “Gli alleati dellahanno addestratori lì”, continua Stoltenberg, danno aiuto per la modernizzazione delle difese, “forniscono ...

