Scuola-lavoro: Picierno (Pd), 'fatti Torino meritano riflessione e ricerca responsabilità' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "L'ordine pubblico è garanzia di libertà e di equilibrio democratico. Non può mai dare luogo a eccessi impropri. Quel che é accaduto a Torino merita riflessione attenta e ricerca di responsabilità". Lo scrive su Twitter la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno a proposito degli scontri tra studenti e polizia alle manifestazioni di Torino organizzate in seguito alla morte di Lorenzo Parelli nel suo ultimo giorno di alternanza Scuola-lavoro. "La partecipazione dei giovani alla vita civile, in qualunque ambito si esprime e nel rispetto della Costituzione, è il bene più prezioso da tutelare per il futuro del Paese", aggiunge l'esponente del Pd.

