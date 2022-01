Non dire Monte, se sei nel Lazio (Di domenica 30 gennaio 2022) Monte, nel Lazio, è un termine sopravvalutato. È Monte Monte Mario, 139 metri. È Monte Monte Ciocci, 80 metri, lo Stelvio della ciclabile fiore all’occhiello della Roma in bicicletta. È Monte Monterosi, così poco Monte da essere diventato un tutt’uno con il nome. È Monte Monte dei cocci, quello costruito con i resti delle anfore (i cocci), scaricate nel porto di Roma lungo il Tevere e sistemate in grandi magazzini tranne quelle spezzate, frantumate, gettate e accumulate. È Monte il Monte Aquila, così battezzato dagli ufficiali pieMontesi del Genio, incaricati di stilare la prima carta topografica generale d’Italia nel 1874, che tradussero Montacolo, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 30 gennaio 2022), nel, è un termine sopravvalutato. ÈMario, 139 metri. ÈCiocci, 80 metri, lo Stelvio della ciclabile fiore all’occhiello della Roma in bicicletta. Èrosi, così pocoda essere diventato un tutt’uno con il nome. Èdei cocci, quello costruito con i resti delle anfore (i cocci), scaricate nel porto di Roma lungo il Tevere e sistemate in grandi magazzini tranne quelle spezzate, frantumate, gettate e accumulate. ÈilAquila, così battezzato dagli ufficiali piesi del Genio, incaricati di stilare la prima carta topografica generale d’Italia nel 1874, che tradussero Montacolo, ...

