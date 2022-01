Nadal eroico, batte Medvedev in 5 set e si aggiudica l’Australian Open (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ finita 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 la finale Australian Open 2022! Rafael Nadal ha vinto il 21°slam al termine di una rimonta, di una maratona incredibile. Semplicemente incredibile.Una leggenda clamorosa di questo sport. La partita Nel primo set, sotto 0-30 due magie di Nadal: un passante stretto dopo un attacco sbagliato di Medvedev (che gli avrebbe dato 3 palle break), e due volée a rete da vero fenomeno. Poi però Rafa perde il controllo del rovescio e regala a Medvedev la prima palla break, che però il maiorchino annulla con una discesa a rete. n break a zero per Daniil Medvedev. Un break che era nell’aria. Nadal aveva dovuto già fare i numeri nei primi due turno di servizio per respingere gli assalti del russo, e si arriva al 3-2 a questo punto, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ finita 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 la finale Australian2022! Rafaelha vinto il 21°slam al termine di una rimonta, di una maratona incredibile. Semplicemente incredibile.Una leggenda clamorosa di questo sport. La partita Nel primo set, sotto 0-30 due magie di: un passante stretto dopo un attacco sbagliato di(che gli avrebbe dato 3 palle break), e due volée a rete da vero fenomeno. Poi però Rafa perde il controllo del rovescio e regala ala prima palla break, che però il maiorchino annulla con una discesa a rete. n break a zero per Daniil. Un break che era nell’aria.aveva dovuto già fare i numeri nei primi due turno di servizio per respingere gli assalti del russo, e si arriva al 3-2 a questo punto, ...

SpotiFei : Eroico Nadal, giù il cappello. #AusOpen - mastrodea74 : RT @lorenzofares: NADAL ! ! ! 2??1?????????? Il modo più Eroico per fare la Storia 26 67 64 64 75 a Daniil #Medvedev ???? dopo oltre 5 ore da… - mirko_vale_ : Peccato che Daniil abbia deciso di autosabotarsi, però ci sono da fare i complimenti ad un Nadal semplicemente eroi… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: NADAL ! ! ! 2??1?????????? Il modo più Eroico per fare la Storia 26 67 64 64 75 a Daniil #Medvedev ???? dopo oltre 5 ore da… - lorenzofares : NADAL ! ! ! 2??1?????????? Il modo più Eroico per fare la Storia 26 67 64 64 75 a Daniil #Medvedev ???? dopo oltre 5 o… -