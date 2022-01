M5s nel caos, Di Battista difende Conte: «Accusarlo è da vigliacchi, serve una riflessione nel Movimento» (Di domenica 30 gennaio 2022) Alessandro Di Battista interviene in difesa di Giuseppe Conte. Lo fa con un post pubblicato su Facebook all’indomani della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, e nel pieno delle tensioni che attraversano un Movimento 5 stelle sempre più diviso. «Da anni è necessaria una riflessione politica all’interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l’ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale», sono le parole di Di Battista. A stretto giro è arrivato il commento di Conte: «Di Battista è un componente storico del Movimento: se si potesse riaprire un dialogo con lui a me farebbe sicuramente piacere». Quanto a Mattarella, l’ex deputato ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Alessandro Diinterviene in difesa di Giuseppe. Lo fa con un post pubblicato su Facebook all’indomani della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, e nel pieno delle tensioni che attraversano un5 stelle sempre più diviso. «Da anni è necessaria unapolitica all’interno delma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l’ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale», sono le parole di Di. A stretto giro è arrivato il commento di: «Diè un componente storico del: se si potesse riaprire un dialogo con lui a me farebbe sicuramente piacere». Quanto a Mattarella, l’ex deputato ...

