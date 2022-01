Johnny Depp mette in vendita le sue opere sotto forma di NFTs (Di domenica 30 gennaio 2022) Johnny Depp ha messo in vendita alcuni suoi dipinti, come NFTs, per l'iniziativa Never Fear Truth, i cui proventi andranno anche a delle organizzazioni di beneficienza. Johnny Depp ha annunciato la vendita delle sue opere sotto forma di NFTs (Non Fungible Tokens) attraverso una raccolta chiamata "Never Fear Truth", "Non temere la verità", in cui figurano i ritratti di alcuni dei suoi più grandi amici di sempre, mebri della sua famiglia e vere e proprie leggende del cinema. Tra i protagonisti di Never Fear Truth, naturalmente, non può mancare il suo amico di lunga data Marlon Brando, oltre ad Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Lily-Rose Depp, Tim Burton, e il suo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)ha messo inalcuni suoi dipinti, come, per l'iniziativa Never Fear Truth, i cui proventi andranno anche a delle organizzazioni di beneficienza.ha annunciato ladelle suedi(Non Fungible Tokens) attraverso una raccolta chiamata "Never Fear Truth", "Non temere la verità", in cui figurano i ritratti di alcuni dei suoi più grandi amici di sempre, mebri della sua famiglia e vere e proprie leggende del cinema. Tra i protagonisti di Never Fear Truth, naturalmente, non può mancare il suo amico di lunga data Marlon Brando, oltre ad Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Lily-Rose, Tim Burton, e il suo ...

