Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @Roberto_Fico: Il Parlamento con 759 voti ha rieletto Sergio #Mattarella come Presidente della Repubblica. A lui vanno i miei auguri più… - LaStampa : Il presidente rieletto: “Non posso sottrarmi” di @ugomagri #Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : presidente rieletto

Non senza qualche accenno di amarezza: 'Siamo stati costretti a chiedere aldella Repubblica di essere, segno di una profonda crisi politica e istituzionale. Ma forse ciò che è ...Peraltro, la difficoltà dei leader di individuare personalità di alto spessore politico per ricoprire il ruolo didella Repubblica racconta bene la lontananza di questi capi - partito da ...La Frankfurter Allgemeine Zeitung riferisce ai suoi lettori che "all'ottavo scrutinio l'Italia è riuscita a mettersi d'accordo su un capo di Stato: Sergio Mattarella è stato rieletto presidente".Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica con 759 voti su un totale di 983 presenti e votanti. Non supera dunque il record registrato da Pertini che fu eletto con 832 voti ma dive ...