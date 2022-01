Il Mattarella bis salva il governo ma la mina non è disinnescata

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Senza la conferma di Sergioal Quirinale il, di fatto, non esisterebbe più. Sarebbe agonizzante, guidato da un premier delegittimato dal muro opposto da molti parlamentari alla sua elezione e certo non solo per il desiderio di lasciarlo a palazzo Chigi, travolto dalle divisioni interne alla maggioranza e ai singoli partiti. La disponibilità del presidente ad accettare un secondo mandato ha letteralmenteto la situazione e restituito a Draghi buona parte della sua forza, però non tutta. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - BeppeSala : La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio #Mattarella. E la stessa cosa è… - Gigi_1234567890 : @borghi_claudio La versione di Salvini: una Donna alla Presidenza della Repubblica, ahh no, mattarella bis. - CisilinoDaniele : RT @italiadati: Mattarella bis è conferma che abbiamo una classe politica ridicola -

non è una buona idea", la stoccata di Pasquino al Quirinale Insomma, Draghi 'domani mattina si presenta e ha di fronte dei partiti che non contano niente ma devono andare alle ...Ieri serae' tornato sul tema della responsabilità, oltre che del dovere, e della risposta alle attese dei cittadini. Poche parole per spiegare un si' alche non ha cercato e non ...il cui settennato-bis è durato in realtà due anni per via delle sue dimissioni nel gennaio 2015. E di nuovo a gennaio, stavolta del 2022, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto nuovamente i ...La Napoli di Mattarella aspetta con ansia il ritorno dell’ex, nonché nuovo, capo dello Stato. Dai protagonisti delle location presidenziali partenopee si solleva un coro unanime ...