Giugliano, sangue sulle strade: 20enne muore in incidente (Di domenica 30 gennaio 2022) Tragico incidente a Giugliano, muore giovane di 20 anni. È di pochissimi minuti fa la notizia di un drammatico incidente avvenuto a Corso Campano, nei pressi del bar Millenium. Drammatico incidente a Giugliano Secondo una primissima ricostruzione, il giovane che viaggiava a bordo del suo scooter si sarebbe scontrato prima con un auto per poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Tragicogiovane di 20 anni. È di pochissimi minuti fa la notizia di un drammaticoavvenuto a Corso Campano, nei pressi del bar Millenium. DrammaticoSecondo una primissima ricostruzione, il giovane che viaggiava a bordo del suo scooter si sarebbe scontrato prima con un auto per poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

il_letterino : RT @lukealb: |@DM_Deluca: Duda ha stretto la mano a Giugliano dicendogli: «In my country, what you did today as a prosecutor would be disgr… - FreeStefano : RT @lukealb: |@DM_Deluca: Duda ha stretto la mano a Giugliano dicendogli: «In my country, what you did today as a prosecutor would be disgr… - PazzoPerDomani : RT @lukealb: |@DM_Deluca: Duda ha stretto la mano a Giugliano dicendogli: «In my country, what you did today as a prosecutor would be disgr… - lukealb : |@DM_Deluca: Duda ha stretto la mano a Giugliano dicendogli: «In my country, what you did today as a prosecutor wou… -