Calciomercato Juve | due strade per Kaio Jorge | la situazione

(Di domenica 30 gennaio 2022): i bianconeri lavorano anche al futuro di. Dueper l’attaccante brasiliano Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, sono in calo le quotazioni del Granada per il futuro di. Restano in piedi, infatti, due piste per il brasiliano. Una possibile permanenza allaoppure il fronte Cagliari, con i bianconeri che nelle prossime ore cercheranno anche di chiudere l’operazione Nahitan Nandez. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i bianconeri lavorano anche al futuro di Kaio Jorge. Due strade per l'attaccante brasiliano Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, sono in calo le ...Erano queste le dichiarazioni che fino a qualche settimana fa arrivano da casa, pronunciate ... sia in entrata che in uscita, in una finestra invernale diche resterà impressa nella ...La Juve pare non volersi fermare sul mercato: secondo le ultime notizie, Cherubini starebbe lavorando per fare altri due colpi in extremis ...Sul canale Twitch di Bobo Vieri Antonio Cassano ha sferrato una dura critica nei confronti della Juve e del gioco di Massimiliano Allegri ...